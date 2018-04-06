Добавлены сервисы для работы с ЕСИА, новые форматы ГИС ГМП 1.16.5 и УФЭБС 2018.2.3, автоматизировано обновление справочника поставщиков ЖКУ.
Компания BSS объявляет о выпуске новой версии системы «BSS e-Government Gate» v. 6.8, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.
В новой версии добавлены сервисы по работе с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), автоматическое обновление справочника поставщиков ЖКУ для упрощения работы с ГИС ЖКХ, включены изменения законодательства (новые форматы ГИС ГМП 1.16.5 и УФЭБС 2018.2.3), реализованные и для предыдущих сопровождаемых версий продукта.
«Помимо обязательных доработок по поддержке изменений законодательства и множества небольших улучшений, новая версия включает сервисы по работе с ЕСИА, которые являются частью глобального процесса упрощения получения клиентами банковских (и не только) услуг», - комментирует плановое обновление заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS Дмитрий Князев.
Переход на новую версию «BSS e-Government Gate» v. 6.8 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.
Для получения подробной информации о системе «BSS e-Government Gate» и условиях ее приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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