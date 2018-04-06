Компания BSS объявляет о выпуске новой версии системы «BSS e-Government Gate» v. 6.8, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В новой версии добавлены сервисы по работе с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), автоматическое обновление справочника поставщиков ЖКУ для упрощения работы с ГИС ЖКХ, включены изменения законодательства (новые форматы ГИС ГМП 1.16.5 и УФЭБС 2018.2.3), реализованные и для предыдущих сопровождаемых версий продукта.

«Помимо обязательных доработок по поддержке изменений законодательства и множества небольших улучшений, новая версия включает сервисы по работе с ЕСИА, которые являются частью глобального процесса упрощения получения клиентами банковских (и не только) услуг», - комментирует плановое обновление заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS Дмитрий Князев.

Переход на новую версию «BSS e-Government Gate» v. 6.8 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.

Для получения подробной информации о системе «BSS e-Government Gate» и условиях ее приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS