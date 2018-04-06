Судебное решение о блокировке Telegram в России приведет к краху мессенджера в стране, несмотря на существующие средства обхода блокировок, считает советник президента РФ по Интернету Герман Клименко.

«Если суд вынесет решение о блокировке Telegram, то в этот же момент все чиновники перестанут им пользоваться. Это огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису. Никакие средства обхода блокировки не имеют смысла, так как будет известно мгновенно, что данный чиновник пользуется запрещенным сервисом. Потеряют финансирование Telegram-каналы политической направленности», — сказал РИА Новости Клименко.



При этом он отметил, что стопроцентной блокировки не бывает. «Произойдет то же самое, что и с торрентами (которые используют средства для обхода блокировок. — Прим. ред.). Аудитория сожмется и маргинализируется. В современных мессенджерах важно, чтобы был весь социальный граф. Если социальный граф неполный, пользователи уходят в другие сервисы. Для Telegram решение суда будет крахом в России. Думаю, они будут любой ценой затягивать решение», — добавил собеседник агентства.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России.