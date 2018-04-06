Более половины (55%) россиян - должников микрофинансовых организаций намеренно не возвращают займы, а 45% заемщиков действительно не могут погасить долг по причине финансовых трудностей.

Согласно данным исследования, 20% должников при общении делают вид, что не знают о возникновении просроченной задолженности. При этом график платежей подробно расписан не только в договоре, но и в личном кабинете, который есть у 80% заемщиков, оформляющих займ в крупных МФО, сообщает «Прайм» .

Еще 17% должников пытаются решить проблему задолженности через суд. Причем около 60% из них уверены, что долг по решению высшей инстанции будет списан, хотя по статистике, в 99% случаях суд занимает сторону финансовой организации.

Около 10% должников говорят, что ничего не должны, и уверены, что по истечении трех лет с момента подписания договора займа сумма задолженности будет прощена. Таким образом, сами того не подозревая, они увеличивают размер задолженности.

Около 5% должников заявляют, что собираются воспользоваться правом признать себя банкротом. А 3% должников при общении пытаются всячески избежать оплаты по долгу и манипулируют нормами закона «О защите прав физлиц при взыскании», хотя около 42% из них имеют возможность обслуживать займ.

На текущий момент банки и МФО разработали индивидуальные программы, которые направлены на помощь должнику, таким образом, при объективных причинах невозможности обслуживания кредита/займа клиенту может быть предоставлена рассрочка или реструктуризация.