Более половины (55%) должников микрофинансовых организаций намеренно не возвращают займы, а 45% заемщиков действительно не могут погасить долг по причине финансовых трудностей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги» и коллекторского агентства «КИТ Финанс Капитал».



«У 45% должников действительно возникла сложная жизненная ситуация, однако их бездействие привело к существенному увеличению задолженности. На текущий момент банки и МФО разработали индивидуальные программы, которые направлены на помощь должнику, таким образом, при объективных причинах невозможности обслуживания кредита/займа клиенту может быть предоставлена рассрочка или реструктуризация», — отмечается в исследовании, проведенном в рамках работы по взысканию проблемной задолженности с физических лиц по потребительским займам.



Выяснилось, что 20% должников при общении делают вид, что не знают о возникновении просроченной задолженности. При этом график платежей подробно расписан не только в договоре, но и в личном кабинете, который есть у 80% заемщиков, оформляющих заем в крупных МФО.

Еще 10% должников говорят, что ничего не должны, и уверены, что по истечении трех лет с момента подписания договора займа сумма задолженности будет прощена. «Этот стереотип активно формируется антиколлекторами и обсуждается на страницах форумов в Интернете со ссылкой на статью 196 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает общий срок исковой давности. Однако большинство должников не в курсе, что срок исковой давности исчисляется не с даты подписания договора займа, а с даты окончания договора или с даты, когда кредитор уведомил заемщика о возникновении задолженности. Таким образом, должники, сами того не подозревая, увеличивают размер задолженности, ошибочно полагая, что долг будет списан», — отмечается в исследовании.

По данным исследования, 17% должников ссылаются на то, что будут говорить только в суде. Они уверены, что для кредитора или его представителя экономически нецелесообразно взыскание задолженности через суд. Причем около 60% из них уверены, что долг по решению высшей инстанции будет списан.

Наконец, 5% должников заявляют, что собираются воспользоваться правом признать себя банкротом. А 3% должников при общении пытаются всячески избежать оплаты по долгу (одновременно с этим около 42% из них имеют возможность обслуживать заем), однако пытаются уйти от очередного внесения платежа, манипулируя нормами 230-ФЗ.