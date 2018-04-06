Упреждающие маневры администрации США относительно Китая: рассмотрение возможности расширить заградительных пошлин на импорт в США китайских товаров на сумму в $100 млрд в качестве ответа на аналогичные действия Китая, привело к падению мировых фьючерсов на фондовые индексы на 0,8% – 1,3%. Поэтому российский рынок, скорей всего, откроется в минусе. Кроме того, такая реакция властей США косвенно могла быть спровоцирована увеличение дефицита внешнеторгового баланса США за февраль на 1 млрд до - $57,6 млрд при прогнозе в - $58,8 млрд. Учитывая высказывания (твиты) президента США в мессенджерах о торговой войне, в которых четко сказано о том, что это не может дальше продолжаться, мы полагаем что мировые фондовые индексы продолжат корректироваться вниз. Однако через неделю в США стартует сезон отчетности за I квартал 2018 года, что вместе с ростом ВВП в IV квартале 2017 года будет позитивным драйверов для роста американских индексов.

На фоне очередного обмена торговыми угрозами российский рубль ослабнет. В пользу доллара сыграют позитивные ожидания по ключевой статистике рынка труда в США, которые будут опубликованы сегодня. Ожидается снижение коэффициента безработицы, увеличение среднечасовой зарплаты, и учитывая прогноз от ADP по новым рабочим местам есть неплохие перспективы увидеть официальные результаты по NFP.