Глава ВТБ Андрей Костин считает расширение санкций США результатом непонимания Вашингтоном политики России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала CNN.

«Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого в отношении США, американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками, инвесторами. Я наказан, потому что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную. Это очень печально, показывает очень высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства», — сказал он, отметив, что не поддерживает зеркальные меры со стороны правительства РФ.

«Моя работа в основном в России, дела моего банка на 90% в России. Так что я продолжу вести свои дела, дела своего банка, и я приложу все усилия, чтобы работать с инвесторами со всего мира», — заключил Костин.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.