Создание фонда для работы с непрофильными и проблемными активами санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка займет три месяца, свою работу он начнет в июле 2018 года, рассказал в интервью телеканалу РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Создание этой организации потребует от нас квартал, в июле банк непрофильных активов должен уже заработать и получить как раз на баланс ряд непрофильных для «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка активов», — отметил он.



О том, что ЦБ создаст банк плохих долгов на базе «Траста», сообщил 2 апреля, зампред Центробанка Василий Поздышев. Структура для работы с непрофильными активами санируемых кредитных организаций будет функционировать как фонд прямых инвестиций, а не как банк, уточнял он.

Задорнов отметил, что сначала непрофильные активы будут разделены и сгруппированы по отраслевому принципу и следующие два месяца будет решаться вопрос, какие из них будут переданы в фонд плохих долгов. «Сейчас наши команды с привлечением внешних экспертов — аудиторских компаний, отраслевых специалистов анализируют топ-50, затем топ-100 активов каждого из банков, мы определяем стратегию работы с этими активами, после их рыночной оценки они будут передаваться на баланс «Траста», — уточнил он.

Уже сейчас ясно, что в новую структуру перейдут требования банков к бывшим собственникам, добавил Задорнов. Кроме того, по его словам, туда будет передан ряд девелоперских и земельных компаний, а также активов из лесной и сельскохозяйственной отраслей промышленности, «поскольку все-таки это спецдеятельность, требующая отдельного управления».

В целом в банковской системе доля непрофильных активов в 2017 году составила 2,9%, при этом на санируемые через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк, «Траст» и Рост Банк приходится 0,8% от всех непрофильных активов. «Траст» и Рост Банк санировались «ФК Открытие» и Бинбанком соответственно еще до собственной санации.

В минувшем году рекордсменом по доле непрофильных вложений (68,9%) стал Рост Банк. Как отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА», весь объем его непрофильных активов составляет 338 млрд рублей, из которых 284 млрд появилось на балансе банка в прошлом году. На сентябрь 2017-го, когда началась санация банков группы Бинбанка (в том числе и Рост Банка), и пришлась основная часть прироста непрофильных активов на балансе Рост Банка.