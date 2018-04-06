В хищении кредита Альфа-Банка на 900 млн рублей подозреваются бывшие гендиректора ОАО «Квант-Н» Андрей Гришин и ООО «Темперанс» Станислав Коренков. Они уже осуждены по делу о хищении комплекса зданий у ОАО «Квант-Н», ранее работавшего в интересах космической промышленности, и ждали условно-досрочного освобождения, пишет «Коммерсант».



Новые эпизоды в деле бывшего руководства ОАО «Квант-Н», 100% акций которого принадлежат государству, и действовавших с ним в сговоре коммерсантов были выявлены следствием еще в то время, когда в Останкинском суде столицы проходил процесс по их первому делу. Напомним, приговор пятерым фигурантам дела о хищении в 2012 году комплекса зданий у станции метро «Алексеевская», где теперь размещается огромный бизнес-центр, был вынесен в феврале нынешнего года. Свидетелями по делу проходили помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества, бывший глава Управления делами президента Владимир Кожин и бывший глава Росимущества, ныне депутат Госдумы Юрий Петров. Бывший помощник последнего Александр Нистратов, проживающий сейчас в США, считается организатором аферы и объявлен в международный розыск.

По данным газеты, именно из дела Нистратова следственный департамент МВД выделил в отдельное производство еще несколько эпизодов в отношении уже осужденных Гришина, Коренкова и «иных лиц». Как полагают в правоохранительных органах, незаконное отчуждение из государственной собственности акций ОАО «Квант-Н» в пользу ООО «Темперанс» (следствием которого и стало хищение комплекса зданий) было лишь первым этапом многоходовой аферы, затем последовали новые хищения.

В частности, в материалах дела говорится о хищении кредитных средств Альфа-Банка. Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн рублей. По версии правоохранителей, Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в сговор с тогдашним гендиректором «Квант-Н» Русланом Шаровым.

В итоге в залоге у Альфа-Банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Темперанс» в пользу Альфа-Банка почти 1 млрд рублей, однако у структуры Коренкова таких денег не было, и кредитное учреждение попыталось «взыскать путем продажи с публичных торгов» принадлежащие ОАО «Квант-Н» здания. Однако в этом банку было отказано: договор залога суд счел ничтожной сделкой.

Предполагается, что новые эпизоды будут объединены в одно дело, а фигурантам предъявят обвинение по 210-й статье УК РФ. Таким образом, вместо условно-досрочного освобождения, на которое вскоре могли рассчитывать осужденные Коренков (получил 5,5 года) и Гришин (3,5 года), им придется вновь встретиться со следователями на допросах.