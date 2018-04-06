Уроки финансовой грамотности проводит Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на основе информационных материалов Банка России. В Екатеринбурге проект реализуется при поддержке Департамента образования города.

Первый открытый урок прошел сегодня в гимназии № 104 для 25 учеников 10 класса. Всего до конца учебного года банк планирует обучить около 400 старшеклассников Екатеринбурга.

Каждый урок проходит в интерактивной форме и состоит из двух частей — теоретической и практической. На первом этапе сертифицированные преподаватели по финансовой грамотности рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, страховании, правильной постановке и достижении целей финансовыми инструментами. В процессе урока ребята учатся грамотно управлять доходами и расходами, разбираются в принципах эффективного формирования и распределения бюджета. Эксперты простым языком поясняют детям, как сохранить и приумножить свои деньги, а также избежать финансовых ошибок и предусмотреть риски.

Во второй части старшеклассники закрепляют полученные знания — сами составляют и презентуют семейный бюджет, определяют статьи доходов и расходов, подсчитывают расходы на каждого члена семьи, затраты на обязательные платежи, товары первой необходимости, развлечения, а также участвуют в интерактивных финансовых играх, разработанных организаторами.

«Помочь детям стать финансово успешными взрослыми — важная задача не только родителей, но и общества в целом. И у нас, как крупнейшего банка в регионе и социально ответственного бизнеса, есть все необходимые ресурсы для этого. Уроки финансовой грамотности разработаны профильными специалистами и педагогами и направлены на то, чтобы привить детям навыки финансовой культуры, научить обращаться с деньгами. Мы уверены, что они станут первым камнем в фундаменте будущей денежной культуры ребят, а полученные знания помогут им во взрослой жизни более внимательно относиться к своим деньгам, и позволят лучше ориентироваться в финансовых инструментах», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

«Благосостояние нашего общества напрямую зависит от уровня финансовой грамотности граждан. Высокий уровень осведомленности населения в области финансов способствует социальной и экономической стабильности в обществе. На сегодняшний день многие люди получают теоретические знания самостоятельно, посредством специализированных интернет-сайтов, телепередач, новостей, а опыт приобретают на собственных ошибках. Для предотвращения серьезных экономических промахов и принятия разорительных для себя решений очень важно давать азы финансовый грамотности в школьном возрасте в формате уроков. Проект, который организует УБРиР, дает ребятам возможность живого общения с профессиональными экспертами рынка и практические советы, которые помогут школьникам в планировании и достижении финансового успеха», — прокомментировала начальник Департамента образования города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

«Задача школы не только дать общие знания по всем предметам, но и подготовить учащихся к взрослой жизни. Современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Все это требует от них определенного уровня финансовой грамотности. Поэтому мы поддерживаем инициативу банка и считаем важным проведение уроков, на которых ребят не только учат бережно обращаться с деньгами, но и рассказывают о том, как нужно отстаивать свои права в случае необходимости», — рассказала директор гимназии № 104 Татьяна Галимова.

На сегодняшний день УБРиР провел уроки финансовой грамотности для 3 000 старшеклассников из городов Оренбургской, Свердловской и Челябинской области, республики Башкортостан. В ближайших планах банка до конца учебного года запустить проект в Уфе.