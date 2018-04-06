Денежная база РФ в узком определении на 1 апреля составила 9,543 трлн рублей против 9 трлн 427,8 млрд на 1 марта 2018 года. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за месяц показатель повысился на 115,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.

По данным регулятора, объем наличных денег кредитных организаций в обращении вне Банка России в марте увеличился с 9 трлн 113,7 млрд до 9,231 трлн рублей, при этом объем обязательных резервов банков в ЦБ сократился с 314 млрд до 312 млрд.

За последнюю отчетную неделю, охваченную статистикой ЦБ (с 23 марта по 30 марта), денбаза в узком определении сократилась на 75 млрд рублей: с 9,618 трлн до 9,543 трлн.



Еженедельные значения показателя денежной базы в узком определении приводятся на конец отчетной даты, ежемесячные — на начало.