В Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 54 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

Фигурантами дела по статье 172 Уголовного кодекса выступают четыре человека — участники организованной группы. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде комиссионного вознаграждения.

Для перечисления денежных средств участники группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе.

Установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму около 54 млн рублей.



В настоящее время всем участникам группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.