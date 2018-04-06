Россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах и напрямую за рубежом, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии».



«Вместе с тем население стало чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах и напрямую за рубежом. На это указывает тот факт, что в первом квартале 2018 года годовой темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств (3,5—4%) превысил темп прироста оборота розничной торговли. Также об этом свидетельствует существенный рост импорта товаров и услуг в январе—феврале 2018 года. Согласно базовому прогнозу, годовой темп прироста физического объема импорта товаров и услуг в первом квартале оценивается на уровне 10—12%», — отмечается в сообщении.