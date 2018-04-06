Банк России разработал проект поправок в указание от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)». Документ, разработанный в соответствии со статьей 6 федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в редакции от 5 декабря 2017 года, предусматривает, в частности, уточнение объема кредитов одного от кредитора, выданных в одной категории займов, при расчете среднерыночного значения ПСК.

Так, в указание вносится положение о том, что «если при расчете средневзвешенного значения объем потребительских кредитов (займов), выданных в одной категории… одним кредитором, превышает 20% общего объема кредитов (займов), выданных всеми кредиторами в этой категории, то объем кредитов такого кредитора принимается равным 20%».

Указание вступит в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, отмечается в проекте документа.

Напомним, что соответствующая поправка в закон «О потребительском кредите (займе)» (в статью 6 — «Полная стоимость потребительского кредита (займа)») вступает в силу с 24 июня 2018 года.



На днях стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России предлагает включить в «дорожную карту» на 2018—2020 годы по развитию конкуренции более существенное снижение максимальной доли отдельных кредиторов при расчете средних значений ПСК — до 10%.