Автоградбанк в рамках акции «Ставки снижены» понизил ставки по некоторым программам кредитования для бизнеса .

Автоградбанк в рамках акции «Ставки снижены» понизил ставки по некоторым программам кредитования для бизнеса .



Изменения коснулись четырех кредитных программ. Так, по программе « Актив » ставки снижены с 13,9—14,5% годовых до 12,5—13,5% годовых. Ставки по кредиту « Коммерческая недвижимость » снижены до 11,9—12,9% годовых (ранее — 12,5—13,9% годовых). По программе « Микрокредит » ставки снижены на 1 процентный пункт до 14,5—14,9% годовых. По кредиту « Инвест » ставки снижены с 13,9—14,9% годовых до 12,9— 13,9% годовых.

Окончательный размер ставки по программам зависит от вида обеспечения, а по кредиту «Коммерческая недвижимость» — от величины первоначального взноса.

«Акция «Ставки снижены» запущена в рамках празднования банком своего дня рождения. Предложением могут воспользоваться, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, сроки действия акции ограничены периодом со 2 апреля по 30 июня 2018 года», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.