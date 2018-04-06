Банк России с 6 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,57 рубля, что ниже предыдущего дня на 18,50 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,59 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты понизился на 36,54 копеек.

По словам Владислава Антонова, аналитика Альпари, открытие торгов на Московской бирже по паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 57,90 рубля, а по паре евро/рубль – около отметки 71 рубль. Из-за торговой войны США с Китаем для курса доллара появились предпосылки в пятницу закрыться выше 58 рублей. В паре евро/рубль сопротивлением выступит уровень 71,40 рубля.

Как анализирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается некоторое ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, чему поспособствует снижение рынка энергоносителей. В результате доллар попытается подтянуться в район 67,8 рубля. Это укладывается в рамки сценария роста американской валюты, целью которого выступает сопротивление, расположенное на уровне 59 рублей.

«Однако покупки в долларе может сдержать сразу два фактора. Первым из них выступает высокая рублевая стоимость нефти – баррель Brent сейчас стоит порядка 3900 рублей, что говорит о неоцененности рубля по отношению к текущим уровням рынка энергоносителей. Вторым фактором является ожидание начала подготовки экспортеров к налоговому периоду. Уже с понедельника объемы предложения валюты на рынке могут вырасти, а при благоприятной конъюнктуре рынка энергоносителей это может привести к отступлению доллара в район поддержки, расположенной на уровне 57 рублей. В сложившихся обстоятельствах уже сегодня, в случае волны восстановления на рынке энергоносителей, мы можем увидеть к концу торгов полную компенсацию утреннего роста и уход доллара на отрицательную территорию», - поясняет эксперт.

«Сегодня рынок обратит особое внимание на статистику по рынку труда США, которая задаст тон всем долларовым парам. После резкого роста в феврале рост занятости мог замедлиться в марте и это не станет медвежьим фактором для американской валюты, которой особенно важны показатели зарплат. Если они улучшатся, доллар укрепит свои позиции повсеместно, что усилит давление на рубль», - прогнозирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

«В канун выходных не стоит ждать сильных движений российской валюты, мы ожидаем, что курс рубля будет находиться вблизи 57,5 руб за доллар и уж точно не выйдет за границы устоявшегося диапазона 67-68 руб за доллар», - предполагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.