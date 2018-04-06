Банкам «Экспресс-Волга» и «Солидарность», ВУЗ-Банку и Газэнергобанку, которые ранее входили в одну группу с Пробизнесбанком (лицензия отозвана 12 августа, признан банкротом 27 октября 2015 года), удалось отстоять включение своих требований на 57,2 млрд рублей в реестр кредиторов Пробизнесбанка в кассационном суде. Такого случая в российской арбитражной практике юристы не помнят, пишет «Коммерсант».



Арбитражный суд Московского округа 28 и 29 марта поддержал позицию апелляции, признавшей, что «факт аффилированности банков не означает, что их операции с Пробизнесбанком носят технический характер».



В отличие от обанкротившегося Пробизнесбанка, эти его дочерние банки были переданы на санацию. Они же оказались крупнейшими кредиторами банкрота — их требования составляют более половины всех включенных в реестр. В конце 2016 года независимые кредиторы Пробизнесбанка подали иск об исключении требований четырех «дочек» из реестра — по их мнению, межбанковские кредиты были техническими. Заявители настаивали, что у «дочек» не было возможности предоставить свыше 57 млрд рублей Пробизнесбанку. В октябре 2017 года А рбитражный суд Москвы удовлетворил иск .

Но четырем банкам удалось отменить это решение: апелляционный и кассационный суды сочли кредитование реальным. Причем против доводов независимых кредиторов в суде возражали также ЦБ и АСВ.

Руководитель инициативной группы независимых кредиторов Нерсес Григорян заявил газете, что они не согласны с постановлением кассации и обжалуют его в Верховном суде. Представитель одного из истцов также видит конфликт интересов в том, что АСВ одновременно является конкурсным управляющим Пробизнесбанка и при этом выступает кредитором его бывших «дочек», то есть заинтересовано в получении ими средств. Так, Совкомбанк получил от АСВ на санацию «Экспресс-Волги» около 50 млрд рублей на 10 лет под 0,51% годовых.

Алексей Костоваров из адвокатского бюро «Линия права» не слышал о подобных случаях: «Обычно когда кредитора исключают из реестра банкрота, ему не удается вернуться обратно, тем более если он аффилирован с должником». По его словам, здесь немаловажную роль сыграла позиция ЦБ и АСВ, поскольку для судов важно мнение регулятора.

