Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Он признан виновным в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ — в совершении операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов по таким операциям, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, сообщает Генпрокуратура РФ.

В суде установлено, что Бужин в период с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, представил туда заведомо недостоверные документы на перечисление денежных средств. Это позволило ему совершить валютные операции в долларах США, переведя на банковский счет нерезидента (компании, не зарегистрированной на территории РФ) более 48,8 млн долларов, следует из релиза ГП

Аналогичным образом Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет ООО «Манибург», открытый в филиале другого банка, совершил валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента на сумму свыше 4,5 млн долларов.

Общий размер денежных средств, переведенных злоумышленником на банковские счета организаций-нерезидентов, превышает 3,3 млрд рублей в эквиваленте, следует из сообщения Генпрокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.



Суд дал Бужину десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и назначил штраф в 900 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

