Акционеры петербургского Заубер Банка утвердили новый состав совета директоров кредитной организации. Как указано в сообщении банка, количественный состав совета директоров увеличился до шести человек.

Новым членом совета стал Валентин Степанов. Он будет курировать вопросы стратегического развития, уточняют в банке.

Согласно справке банка, Степанов является председателем совета директоров ОАО «Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат». Имеет научную степень кандидата технических наук и более 50 научных публикаций. Ранее Степанов занимал руководящие должности в таких организациях, как ФГУП «Крыловский государственный научный центр», компания «Силовые машины».



В совет директоров переизбраны его председатель Алексей Смолянов (акционер банка), Вадим Лапин (ресторанный холдинг Ginza Holding), Алексей Еремин (акционер, зампред правления банка), Роман Шварцман (финансовый директор финансового управления Заубер Банка) и Максим Акульшин (ООО «Системы информации и связи»).