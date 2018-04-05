По итогам 2017 года портфель состоятельных клиентов ВТБ составил более 1 трлн рублей, средства под управлением за год выросли на 120 млрд. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ Павел Кудрявцев.

«Наша стратегия до 2019 года предполагает увеличение портфеля примерно до 1,8 триллиона рублей», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Кудрявцева, департамент делает акцент на клиентах, основная потребность которых — в размещении активов, а не в получении кредитных средств.

«Наш клиент — это человек с потребностями финансового планирования, размещения долгосрочных инвестиций, накоплений на будущее. Планируем, что к концу 2019 года примерно 15% своих сбережений состоятельные клиенты будут держать в инвестиционных продуктах», — заявил он.