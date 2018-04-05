ВТБ по итогам 2017 года намерен направить на выплату дивидендов 73,5 млрд рублей, сообщили РБК два источника, знакомые с повесткой запланированного на 16 апреля заседания наблюдательного совета банка. Это 61% от чистой прибыли ВТБ за прошлый год, составившей 120,1 млрд рублей.



Согласно текущим предложениям, государство в общей сложности по всем типам акций должно получить 56 млрд, миноритарии — 17,5 млрд, говорят источники. На такую же сумму ВТБ выплатил государству дивиденды по итогам 2016 года, миноритарии тогда получили меньше — 6,3 млрд. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, в Росимуществе не ответили на запрос РБК.

По данным источников РБК, при выплатах за 2017 год дивиденды по типам акций предполагается распределить следующим образом: на обыкновенные акции направить 44,8 млрд, на привилегированные акции первого типа — 11,8 млрд, на привилегированные акции второго типа — 16,95 млрд. Дивиденды по привилегированным акциям также перечисляются государству.

Дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций ВТБ предполагается равной — на уровне 5,51%. Доходность рассчитана исходя из средней цены акций за 2017 год.

При реализации такой схемы выплаты по дивидендам будут перераспределены в пользу обыкновенных акций, сказал собеседник РБК. По его словам, государство получит столько, сколько предполагало, но в основном не по префам, а по обыкновенным акциям, доходность по которым при такой схеме вырастет.

Соответственно, миноритарии получат больше, чем в прошлом году.

По неофициальным данным, дивиденды ВТБ вырастут более чем в 2,5 раза и составят 0,0029 рубля на обыкновенную акцию, обозначил ожидания рынка аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин. Такое решение, по его словам, будет хорошо воспринято инвесторами. После долгого падения акций ВТБ менеджмент ищет способы вернуть интерес к ним, и улучшение дивидендной политики — правильный шаг, полагает аналитик. «А государству как владельцу и обыкновенных, и привилегированных акций не особо важно, через какой тип акций они будут получать дивиденды», — подчеркнул он.

Ранее правительство согласилось с предложением менеджмента банка уравнять дивидендную доходность всех акций банка. Но в отличие от обыкновенных акций привилегированные не обращаются на рынке, и для расчета их доходности будет, по всей видимости, взята их номинальная стоимость, предполагает Ганелин.