В Южной Корее задержаны четыре руководителя двух криптобирж, которых подозревают в хищении средств пользователей.

Один из задержанных - Ким Ик Хван, глава Coinnest, пятой по величине криптобиржи страны. Его подозревают в использовании средств клиентов в пользу руководства компании, которое выявилось при проведении анализа учетных данных за период в 20 дней.

В ближайшее время правоохранительные органы должны принять решение о продлении ареста, сообщает Anycoin . Кроме того, они планируют провести расследование о возможных нарушениях законов другими игроками рынка.