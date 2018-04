В Японии поддерживаемая государством исследовательская группа при Университете Тама представила основные принципы для проведения ICO, где изложены требования к идентификации инвесторов, предотвращению отмывания денег, отслеживанию прогресса проектов и защите держателей акций и долговых обязательств.

Согласно новым принципам, от организаторов ICO требуется документация всех планов и изменений в них, а также предоставление точной отчетности о распределении привлеченных средств, прибыли и активов среди владельцев токенов, акций и долговых обязательств. Вместе с тем криптобиржи должны внедрить единые стандарты листинга ICO-проектов и запретить инсайдерскую торговлю, поясняет Anycoin .

Для подготовки нового законодательного документа, принципы должны изучить и проанализировать в Агентстве финансовых услуг Японии (FSA).

При разработке концепции главным советником группы выступил автор закона о легализации криптовалютных бирж в стране Такуйя Хираи, а также глава криптобиржи bitFlyer Юзо Кано и сотрудники банков Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group.