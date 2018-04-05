В Северске произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома, где размещались две майнинговые фермы.

Как сообщает Коммерсант, 4 апреля, в 22.27 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу проспект Коммунистический, 116 в Северске – горела лоджия на пятом этаже. Хозяева квартиры эвакуировались до приезда пожарных. К 22:51 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 15 кв. м. В результате него выгорела комната и лоджия четырехкомнатной квартиры. Пострадавших нет.

«Очаг пожара находился на подоконнике, где в ходе проверки инспектором отдела федерального госпожнадзора были обнаружены обгоревшие остатки так называемой фермы для майнинга, применяющейся для добычи криптовалюты (например, биткоина). Подобная ферма была установлена также и в другой комнате», - говорится в сообщении пресс-службы специального управления федеральной противопожарной службы № 8 МЧС России в Северске.

Окончательно о причине пожара можно будет говорить после экспертного заключения специалистов испытательной пожарной лаборатории.