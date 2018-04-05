Разработчики Bitcoin Cash опубликовали обновленную версию кода, которая будет активизирована в принудительном порядке 15 мая 2018 года.

Главными нововведениями обновленной версии станет повышение лимита размера блока до 32 Мб. Тем самым проект продолжит развиваться согласно ранее озвученной программе, главным постулатом которой является увеличение размера блока с привычных для оригинального биткоина 1 Мб.

Как сообщает Coinfox , новая версия кода также активизирует около десяти опкодов, среди которых решение OP_RETURN с увеличением лимита хранения данных в служебном поле транзакции до 220 байт с нынешних 80.

Новая версия кода Bitcoin ABC 0.17.0 была на днях опубликована разработчиками и доступна для скачивания. В ближайшее время будет запущена тестовая сеть для ее апробации.