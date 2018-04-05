Жители России уже в следующем году смогут переводить друг другу деньги через мессенджеры. Переводы через мессенджеры Тelegram, WhatsApp, Viber и Facebook Messenger станут возможны после их интегрирования с платформой быстрых платежей, которую разрабатывает «Финтех».

Как пишут «Известия» , ссылаясь на источник, близкий к ЦБ, предполагается, что в мессенджерах появится специальный интерфейс с кнопкой оплаты/переводов денег. В рамках новации пользователи смогут отправлять деньги друг другу, минуя мобильный и интернет-банк кредитных организаций. По информации «Финтеха», любой перевод с помощью мобильного телефона будет осуществляться по номеру или адресу электронной почты, а также по аккаунту в соцсети.

При нажатии на кнопку оплаты/переводов денег в мессенджере, появится окно, куда нужно будет ввести номер телефона, счет получателя и банк-получатель. Механизм оплаты будет похож на тот, что сейчас действует при переводах на карты Сбербанка по номеру телефона, где платеж идет через мобильного оператора.

По словам экспертов, новация обеспечит бурное развитие дистанционных платежей, и они смогут вытеснить оплату услуг с помощью платежных терминалов. Развитие подобных технологий в будущем сведет к минимуму наличные расчеты. Также, переводы через мессенджеры в любом случае будут защищены технологией 3DSecure, что ограждает пользователя от утечки данных.