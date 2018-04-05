Сбербанк-Технологии открывает набор в бесплатную школу по Android-разработке для молодых специалистов и студентов последних курсов ИТ-вузов, знакомых с мобильной разработкой на начальном этапе.

Сбертех ставит следующие требования к поступающим:

физическое или математическое образование, а также образование в ИТ

или в других смежных специальностях;

базовые знания объектно-ориентированного программирования;

базовые знания алгоритмов, типов данных;

базовые знания Java;

желание развиваться в области разработки под мобильные платформы.

Двухчасовые занятия будут проводиться 3 месяца по 3 занятия в неделю. Обучение будет проходить в офисе компании в Москве. Программа построена на кейсах разработки для Сбербанка.

Для поступления необходимо: до 30 апреля прислать резюме ; пройти тестирование; пройти собеседование; получить предложение стать участником проекта.