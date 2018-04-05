Сбербанк-Технологии открывает набор в бесплатную школу по Android-разработке для молодых специалистов и студентов последних курсов ИТ-вузов, знакомых с мобильной разработкой на начальном этапе. 

Сбертех ставит следующие требования к поступающим:

  • физическое или математическое образование, а также образование в ИТ
  • или в других смежных специальностях;
  • базовые знания объектно-ориентированного программирования;
  • базовые знания алгоритмов, типов данных;
  • базовые знания Java;
  • желание развиваться в области разработки под мобильные платформы.

 

Двухчасовые занятия будут проводиться 3 месяца по 3 занятия в неделю. Обучение будет проходить в офисе компании в Москве. Программа построена на кейсах разработки для Сбербанка.

Для поступления необходимо: до 30 апреля прислать резюме; пройти тестирование; пройти собеседование; получить предложение стать участником проекта.