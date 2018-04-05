В Казани задержаны двое местных жителей по подозрению в незаконном обналичивании денег. Полученный ими доход следствие оценивает в 3,2 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , в ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых и в офисе организации, задействованной в схеме обналичивания, сотрудники полиции обнаружили и изъяли оргтехнику, использующуюся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, около 300 банковских карт, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и SIM-карты, наличные денежные средства на общую сумму 550 тысяч рублей.

Кроме этого, полицейские установили, что один из организаторов нелегального бизнеса - 40-летняя жительница Казани - под предлогом покупки сварочного оборудования похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.

Один из подозреваемых задержан в порядке ст.91 УПК РФ, в отношении второй подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование противоправной деятельности указанных лиц продолжается.