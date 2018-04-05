В правительстве Ирана обсуждают возможный запрет в стране мессенджера Telegram. По словам секретаря Высшего совета по киберпространству Ирана Хассана Фирузабади, приход в страну виртуальной валюты Telegram может привести к тому, что из страны будет выведено до 50 млрд долларов.

Хассан Фирузабади заговорил о блокировке Telegram на государственном телевидении. Он назвал мессенджер «врагом частного сектора».

«Telegram официально объявил, что будет использоваться в качестве экономической платформы, а это подорвет национальную валюту Ирана», - пояснил секретаря Высшего совета.

Как сообщает Anycoin , член парламента Алаеддин Боруджерди сказал, что решение о блокировке мессенджера принято на самом высоком уровне, и Telegram заменят иранским приложением.

Но блокировку не поддержал президент Ирана Хасан Рухани. Он заявил на встрече с правительственными чиновниками, что «целью создания и расширения иранского программного обеспечения и приложений для обмена сообщениями не должна быть блокировка доступа к другим приложениям, задачей должна стать ликвидация монополий».

Напомним, компания Павла Дурова недавно провела рекордное ICO, по результатам которого привлекла $1,7 млрд. Полученные средства планируется направить на развитие мессенджера и блокчейн-платформы TON, которая будет использовать собственный токен Gram.