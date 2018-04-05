Резервный банк Индии (РБИ) запретил организациям, которые находятся под его контролем, предоставлять услуги любым лицам или компаниям, чья деятельность связана с криптовалютами, сообщает РБК со ссылкой на Quarz India.

«Решено, что регулируемые РБИ организации должны немедленно прекратить предоставление услуг любым частным лицам или компаниям, имеющим дело с виртуальными валютами. Подконтрольные учреждения, которые уже предоставляют подобные услуги, должны прекратить эту деятельность в течение определенного времени», — сообщили представители ведомства.

Всем учреждениям, в том числе банкам, дается не более трех месяцев на разрыв отношений с компаниями, связанными с криптовалютами. По мнению организации, монеты мешают борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и негативно влияют на рынки. Также в РБИ отметили, что биткоин и альткоины могут поставить под угрозу финансовую стабильность страны.

При этом, центральный банк рассматривает идею запуска собственной криптовалюты и положительно относится к технологии блокчейн. Местная цифровая валюта станет дополнением к традиционным деньгам, сообщил заместитель главы Резервного банка Индии Прасад Канунго.

Новые правила направлены на небольшие организации, которые представляют услуги, например, обмена цифровых денег. Они не коснутся трейдеров и не означают запрет криптовалют.

Правительство страны относится к цифровым деньгам крайне негативно. Власти неоднократно заявляли о рисках работы с монетами, они не считаются платежным средством.