Sirin Labs анонсировала смартфон и ПК для фанатов криптовалют, работающие на блокчейне, которые могут стать надежными кошельками для работы с токенами. Он должен выйти на рынок в октябре 2018 года.

Телефон Finney позволит хранить и совершать покупки в виртуальных валютах, таких как биткоин, а также добывать токены, делясь своим мобильным подключением с другими людьми, сообщает Hi-Tech Mail.Ru . Он также обещает повышенную безопасность благодаря системе Sirin OS с открытым исходным кодом.

При этом криптовалютные сервисы будут активироваться с помощью физического переключателя, а доступ к устройству будет осуществляться с помощью сканирования сетчатки глаза, отпечатка пальца и простого пароля.

Компания заявляет, что уже получила более 25 000 предварительных заказов на смартфон и надеется продать от 100 000 до нескольких миллионов единиц в 2018 году. Sirin Labs также планирует продать лицензии на свои технологии другим брендам, в частности, Huawei.