«Тинькофф Бизнес» запустил мобильное приложение «Тинькофф Бухгалтерия» на Android для индивидуальных предпринимателей, с помощью которого можно легко заполнить и подать налоговую декларацию.

Приложение позволяет подавать декларации в ФНС по упрощенной системе налогообложения «Доходы». После заполнения декларации приложение формирует платежное поручение на сумму налога. Оплатить его можно в приложении «Тинькофф Бизнес», комиссия за платеж не взимается, говорится в сообщении Тинькофф Банка.

Приложение полностью бесплатное, для его использования необходимо иметь расчетный счет в «Тинькофф Бизнес». Во втором квартале 2018 года появится приложение «Тинькофф Бухгалтерия» с аналогичным функционалом для iOs.

Для своих клиентов, отправляющих декларации в ФНС, «Тинькофф Бизнес» бесплатно выпускает электронную подпись. Срок сдачи декларации и уплаты налога за 2017 год — 03 мая 2018 года.