По истечении срока ультиматума российских властей к мессенджеру Telegram, вопреки требованиям ФСБ и Роскомнадзора, в течение 15 дней Telegram так и не передал властям ключи для дешифровки переписки пользователей из России.

По словам Дамира Гайнутдинова, адвоката международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы мессенджера, выполнение требования ФСБ и Роскомнадзора о передаче ключей шифрования для Telegram невозможно в принципе. Мессенджер использует алгоритм сквозного шифрования, при котором регулярно изменяемые ключи генерируются на устройствах пользователей, а передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса, сообщает «Коммерсант» .

Уже сегодня Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием блокировки Telegram, полагает Дамир Гайнутдинов, а формально процедура блокировки может начаться уже в четверг, для этого достаточно судебного акта по делу об административном правонарушении.

Как пояснил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, если Telegram так и не выдал ФСБ ключи для декодирования сообщений, то ведомство будет обращаться в суд с отдельным требованием блокировки мессенджера.

По словам экспертов, отказ Telegram выполнить невыполнимые требования и последующие попытки блокировки покажут, как будет развиваться рунет в ближайшие годы. Принципиальное решение, блокировать Telegram или нет, будет принимается не надзорной службой и даже не судом, а в администрации президента.

Напомним, в России Telegram пользуются около 10 млн человек. В 2017 году Telegram занял 13-е место среди мобильных приложений по числу загрузок российскими пользователями, сообщала App Annie.