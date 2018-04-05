Оставлен без рассмотрения иск петербургской прокуратуры с требованием блокировки 40 сайтов, на которых распространяется информация о криптовалюте биткоин, сообщили в четверг РАПСИ в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Законодательство предусматривает специальный порядок признания информации запрещенной к распространению. Учитывая, что истец, обращаясь в суд, не подтвердил обращение в уполномоченный орган с заявлением о признании информации запрещенной к распространению и не представил решение, затрагивающее права и законные интересы неопределенного круга лиц, Октябрьский районный суд Петербурга оставил заявление прокуратуры без рассмотрения», — объяснили в ОПС, отметив, что это не препятствует повторному обращению в суд с административным иском о том же предмете в установленном законом порядке.

Ранее Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, признав информацию на сайтах о криптовалюте запрещенной к распространению. Но это решение было обжаловано, и Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление первой инстанции и направил это дело на новое рассмотрение иным составом суда.

Иск с требованием запретить распространение в РФ информации об электронной валюте биткоин был подан прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в марте 2017 года, когда информация о криптовалюте была не так распространена, как сейчас. По мнению экспертов, если запрещать, то уже не 40, а сотни сайтов.

Надзорный орган сообщал, что биткоин представляет собой виртуальное средство платежа и накопления, но указал, что эта криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях и все ее использование анонимно.

«Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейдеры, обменивающие их на различные валюты на онлайн-биржах. Фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. При этом биткоины в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность. Отсутствует возможность их регулирования, в том числе со стороны государства», — говорилось в исковом заявлении.



И в первом решении суд признал, что свободное распространение информации об электронной валюте обуславливает ее активное использование в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и в иной преступной деятельности.