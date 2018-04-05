Суд частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к трем бывшим топ-менеджерам банка «Софрино», общий объем требований по которому превышает 4,7 млрд рублей, свидетельствует сообщение на сайте АСВ.

Банк «Софрино» был лишен лицензии 2 июня 2014-го и признан банкротом 28 июля того же года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ, которое в результате проверки обстоятельств банкротства банка выявило признаки преднамеренного банкротства. По данным АСВ, на протяжении двух лет до отзыва лицензии у банка контролирующие лица принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения; также была совершена сделка по приобретению недвижимого имущества по завышенной стоимости. Кроме того, руководителем банка не были приняты предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» меры по предупреждению банкротства банка.

Агентство 25 июля 2017 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывшего председателя правления банка Дмитрия Малышева, бывшего члена правления Александра Маркова и входившей в совет директоров Анны Лаврентьевой к субсидиарной ответственности и о взыскании с них 4 млрд 724,409 млн рублей. Пояснялось, что размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов «Софрино».

В сегодняшнем сообщении АСВ указано, что Арбитражный суд Москвы определением от 26 марта 2018 года удовлетворил требование конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Дмитрия Малышева. В части определения размера ответственности рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами и формирования конкурсной массы банка.



В то же время в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности Александра Маркова и Анны Лаврентьевой суд отказал.



Летом прошлого года стало известно, что экс-глава банка «Софрино» Дмитрий Малышев объявлен в международный розыск по уголовному делу.

ЦБ после отзыва лицензии у банка сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделки по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд рублей.

