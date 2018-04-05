Суд признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, осуществлявшейся налоговым оптимизатором, основателем ликвидированной по суду Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым. Соответствующее решение 5 апреля вынес Хамовнический районный суд города Москвы, который постановил включить сайты Сивкова в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фактически признано, что развернутая Сивковым пропаганда методов уклонения от уплаты налогов является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и подпадает под действие закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

С иском в суд обратилась Прокуратура ЦАО города Москвы, которая провела мониторинг сети Интернет и выявила целый ряд сайтов и видеороликов на YоuTube, в которых содержалась информация о «направленных на обход законодательства» схемах занижения налогооблагаемой базы. Их использование, говорится в обращении, «образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний».

В частности, надзорное ведомство указывает на недопустимую с точки зрения закона тему запланированных Евгением Сивковым в 2018 году семинаров — «Обзор схем, позволяющих добиться минимальных налогов и процентов за снятие наличных с законно заработанных денег. Что противопоставить «обналу».

По данным прокуратуры, Сивков также активно призывает «использовать схемы искусственного дробления бизнеса», на незаконность которых неоднократно указывалось в судебной практике.