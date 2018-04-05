Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — фигурантов уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Стоимость арестованного имущества не уточняется.

Фигурантами данного дела являются трое человек, среди которых также экс-глава строительной компании «Интекс» Артур Максидов. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 мая. Однако решение не вступило в законную силу: адвокаты каждого из подозреваемых обратились в суд с апелляционными жалобами, которые будут рассмотрены в Мосгорсуде 16 апреля.

Бизнесменам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере).



По данным следствия, братья Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, при этом часть находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.