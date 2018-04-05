Совкомбанк приобрел 100% акций компании «Совкомкард» — правообладателя торговой марки «Халва» на территории РФ.



«В соответствии с решением наблюдательного совета группы в феврале 2018 года Совкомбанк приобрел 100% долей в ООО «Совкомкард» у третьих лиц за 1 млрд 106 млн рублей», — говорится в материалах банка.

Компания «Совкомкард» учреждена в 2017 году для развития проекта карты рассрочки «Халва» и является правообладателем торговой марки «Халва» на территории Российской Федерации.

В банке отметили, что оценка справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов и обязательств ООО «Совкомкард» еще не завершена.