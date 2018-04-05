Coincheck решила принять предложение японской брокерской фирмы Monex Group о покупке биржи, сумма сделки исчисляется десятками миллионов долларов. Подробности станут известны в пятницу, 6 апреля.

Изменения помогут Coincheck вернуть доверие инвесторов после январской кражи монет NEM на сумму более 530 млн долларов.

Японский брокер Monex Group высоко оценивает возможности технологии распределенного реестра для трансформации финансового рынка. Приобретением Coincheck, обладающей значительным опытом работы в криптоиндустрии и большой клиентской базой, компания рассчитывает увеличить свою конкурентоспособность.

По условиям сделки компания проведет существенные кадровые изменения в руководящем составе. Так, главный операционный директор Monex Тосихико Кацуя займет пост президента Coincheck. Кроме того, уйдут в отставку президент и основатель биржи Коитиро Вада, а также операционный директор Юске Оцука.

Напомним, заявка Coincheck на получение лицензии у японского финансового регулятора FSA все еще находится на рассмотрении, хотя была подана еще в сентябре прошлого года.