Сбербанк снизил ставки на 1–1,5 процентных пункта для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн рублей по заявкам, поданным после 3 апреля. Теперь кредит могут оформить предприниматели и физические лица в возрасте от 21 года до 70 лет, являющиеся собственниками бизнеса

Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17% годовых (снижение ставки на 1,5 п.п.). Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1 п.п. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5% годовых.

Как говорится в сообщении кредитной организации, клиентам малого бизнеса доступно и финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. Также приобретать можно и жилую недвижимость, с последующим переводом ее в нежилой фонд. Такое кредитование теперь доступно под 13,9% годовых (ставка снижена на 1,6 п.п. годовых).

Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5% вместо 17–18%.

Производители сельскохозяйственных товаров теперь могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения.

Для клиентов Сбербанка с годовой выручкой до 60 млн рублей, имеющих расчетный счет и ряд других продуктов, при подаче заявки после 3 апреля возможна дополнительная скидка по ставкам на кредиты для развития бизнеса и кредиты с оформлением в залог недвижимости, оборудования или транспорта.

Представители малого бизнеса — клиенты Сбербанка могут подать заявку и пакет документов на кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто только начинает работать с банком, сервис доступен на сайте .