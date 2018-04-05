Информация о массовом заражении вирусом смартфонов клиентов Сбербанка не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Сообщения в СМИ о том, что клиентам Сбербанка угрожает вирус Android.BankBot.358.origin — это фейковая новость от компании (антивирусной компании «Доктор Веб». — Прим.ред.)... Информация о массовом заражении смартфонов клиентов Сбербанка на платформе Android не соответствует действительности, все клиенты Сбербанка надежно защищены», — говорится в релизе.

Сбербанк готов и в дальнейшем надежно защищать своих клиентов и оставляет за собой право доказать несостоятельность публикации в судебном порядке, добавили в пресс-службе.

Ранее аналитики компании «Доктор Веб» сообщили, что обнаружили вредоносную программу, которая крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. По мнению экспертов, главная цель троянца — похищение денег у русскоязычных клиентов Сбербанка.