Более трети держателей карты «Русского Стандарта» «Мисс Россия» — мужчины. Это банк выяснил, проанализировав состав держателей и трансакционную активность по карте за год с момента ее выпуска на рынок.

Карта была разработана совместно с национальным конкурсом красоты «Мисс Россия» и выпущена весной 2017 года, напоминают в «Русском Стандарте». Хотя разрабатывалась она специально для женщин, среди держателей карты оказалось немало мужчин — 34,8%. Средний возраст мужчин — держателей карты составляет 41,5 года.

«Представители сильного пола чаще всего оформляют карту, чтобы потом сделать дополнительную для своих любимых женщин. Среди мужчин — владельцев карт есть поклонники национального конкурса красоты. Кроме того, эта карта популярна среди мужчин, которые работают в сфере бьюти-услуг. А также среди тех, для кого красота и внешний вид — это часть профессии (актеры, модели)», — рассказали в «Русском Стандарте».

Средний возраст женщин, у которых есть карта «Мисс Россия» (это, соответственно, 65,2% всех держателей), — 38 лет. Согласно данным банка за год, средний чек по всем операциям по карте составил 1 558 рублей.

Больше всего трансакций держательницами карты «Мисс Россия» было совершенно в супермаркетах, при этом средний чек покупки составил 904 рубля. На втором месте — АЗС, средний чек — 1 367 рублей. На третьем месте оказались магазины косметики со средним чеком 2 433 рубля, далее идут магазины одежды и обуви (2 978 рублей) и автосалоны (8 074 рубля).

Топ-пятерка городов России по сумме среднего чека выглядит следующим образом: Москва (средняя сумма операции по карте — 1 564 рубля), Санкт-Петербург (1 755 рублей), Новосибирск (2 295 рублей), Омск (1 232 рубля), Киров (1 177 рублей).



Напомним, что у банка «Русский Стандарт» есть и кредитная , и дебетовая карта «Мисс Россия».

