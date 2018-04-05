Росбанк в очередной раз изменил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса . Изменения коснулись всех программ кредитования.

Росбанк в очередной раз изменил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса . Изменения коснулись всех программ кредитования.



До 10,38—14,56% снижены ставки по программам « Оборотный » (ранее — 10,61—15,06% годовых), « Инвестиционный » (прежде — 10,61—15,65% годовых) и « Рефинансирование » (до этого — 10,61—15,65% годовых).

Ставки по программе « Авто-классика » снижены с 10,61—15,08% годовых до 10,38—14,71% годовых. Финансирование по кредиту « Коммерческая ипотека » можно получить под ставку 10,38—12,53% годовых (вместо 10,61—15,65% годовых). А « Овердрафт » можно привлечь по ставкам 11,41—12,31% годовых (ранее — 11,78—12,68% годовых).

«Росбанк регулярно обновляет ставки по программам кредитования бизнеса, что говорит о его явной заинтересованности в клиентах из сектора малого и среднего бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.