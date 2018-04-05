Средней российской семье из трех человек нужно 75,9 тыс. рублей в месяц для поддержания «нормальной жизни». Такие данные получил «Ромир» в ходе мартовского всероссийского опроса. За год финансовые запросы россиян снизились на 7,7 тыс. рублей, или на 9%, что значительно превосходит годовую инфляцию, отмечают в холдинге.

Согласно полученным результатам, семья из трех человек при двух работающих готова прожить «нормально» при совокупном бюджете в 90—120 тыс. рублей в месяц в 18% случаев. Четверть среднестатистических семей (25%) ежемесячно претендует для обеспечения «нормальной жизни» на сумму в 60—90 тыс. рублей. И почти столько же — 23% семей готовы уложиться при «нормальной жизни» в 45—60 тыс. рублей в месяц.

Семейного дохода в 30—45 тыс. для «нормальной жизни» достаточно 15% респондентов. И 6% считают, что смогут «нормально» прожить уже при наличии 20—30 тыс. в месяц на семью. Впервые за все годы наблюдений никто не изъявил желания жить «нормально» при доходе до 20 тыс. рублей в месяц на семью. В 2011 году такой ответ давали 6% опрошенных, напоминают в холдинге.



«Финансовые аппетиты россиян в текущем году в среднем немного снизились по сравнению с предыдущим годом, приблизившись к показателям двухлетней и даже пятилетней давности. Это произошло в первую очередь за счет значительного снижения числа запросов на семейный доход свыше 120 тыс. рублей в месяц — с 22% в прошлом году до 13% в нынешнем. По остальным же вариантам ответов результаты существенно не изменились», — отмечается в исследовании.

Президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин также не исключает, что умеренность материальных запросов россиян может иметь в основе и другие факторы. По мнению эксперта, россияне адаптировались к тяжелой экономической ситуации, научились экономить на необходимом, что и привело к более трезвым оценкам своих повседневных финансовых запросов.

«С одной стороны, я не устаю повторять, что народ мудр. Этим и объясняется трезвость и реалистичность взглядов россиян на непростую экономическую действительность. В тяжелые времена приходится затягивать пояса, и нашему народу к этому не привыкать. С другой стороны, можно допустить, что созданный информационный фон о внешнеполитическом давлении на Россию также повлиял на снижение финансовых аппетитов наших сограждан», — комментирует Милехин.