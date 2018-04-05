В российской экономике наблюдается процесс картелизации наиболее конкурентных областей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу развития конкуренции.



«Что особо отмечу: государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела», — сообщил он.

По словам Путина, у госструктур, компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности. «И доступ к кредитам у них тоже намного проще. Да и технологии разыграть торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают», — пояснил он.

Глава государства отметил, что в результате сложившейся ситуации «ущерб для экономики страны колоссальный, мы его просто не ощущаем, не чувствуем».