По словам Владимира Путина, в России пока что превалирует бюрократическое мышление. При этом чиновникам проще работать с ГУПами и МУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Таким образом, растут бюджетные расходы, консервируются отсталые производства и низкое качество продукции.

«Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков», - цитирует президента «Российская газета» .

«Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, конкурентной борьбе», - пояснил Путин.

Это кажется очевидным, что у компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности, заметил он. И доступ к кредитам у них тоже намного проще.