Справедливая и честная конкуренция — базовая основа развития экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни», — сказал Путин на заседании Госсовета, передает РИА Новости.

Как отметил президент, развитие конкуренции — это тема заседания нынешнего Госсовета.

«Это одно из ключевых направлений в нашей работе, без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может. Еще раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена и в Конституции России, и это направление — одно из магистральных, как я уже сказал, при достижении целей, о которых было сказано в послании», — отметил Путин.