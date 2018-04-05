Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства 29 марта.
Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о порядке постановки на учет самозанятых граждан.
Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физлицам без привлечения наемных работников.
Кроме того, законопроектом предлагается продлить на 2019 год применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми физлицами.
Цель законопроектов — урегулировать вопросы деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса.
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