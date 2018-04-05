Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о порядке постановки на учет самозанятых граждан.

Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физлицам без привлечения наемных работников.

Кроме того, законопроектом предлагается продлить на 2019 год применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми физлицами.

Цель законопроектов — урегулировать вопросы деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса.

