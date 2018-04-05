Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из РФ в санкционные списки в США, а также о допросе там российских предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Все новостные поводы достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе (и в первую очередь) в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим», — сказал Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон вскоре может включить в черный список группу российских бизнесменов, а также сообщения о том, что в Америке допрошены несколько предпринимателей из РФ по делу о якобы имевшемся вмешательстве в выборы президента США.

«Ситуация достаточно непростая в целом, очень напряженная, поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем, не можем основывать какие-то свои оценки или комментарии на сообщениях СМИ», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков предложил дождаться самого события или официального подтверждения соответствующих намерений. «Дождемся или событий, или официальных заявлений», — указал он.

Песков добавил, что от представителей крупного российского бизнеса информации о допросах в США не поступало. «Мне неизвестно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», — сообщил он.