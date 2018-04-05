Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в ЦБ предложения по реформированию антиотмывочного закона 115-ФЗ. Предполагается, что они должны защитить клиентов банков от попадания в черные списки отказников. Главное из них — не блокировать подозрительные операции на сумму до 5 млн рублей, а проверять их постфактум. Однако, по мнению экспертов, банки просто увеличат свои комиссионные по таким операциям до неподъемного уровня, пишет «Коммерсант».



«Ситуация с черными списками зашла в тупик. Сотни тысяч юрлиц и ИП, попавшие под подозрение, исключаются из хозяйственного оборота без шансов на оправдание», — пояснили появление предложений в пресс-службе омбудсмена. С июня, когда ЦБ начал рассылать списки, по октябрь 2017 года число отказников выросло с 200 тыс. до 460 тыс.



Титов предлагает обязать банки «проверять подозрительные операции на сумму до 5 млн рублей без их приостановки и блокировки счетов, но не более трех раз в течение года». Кроме того, омбудсмен выступает за введение для сотрудников банков персональной ответственности за необоснованные отказы в проведении операций, а также указывает на необходимость на законодательном уровне прописать обязанность банков выдавать клиенту мотивированный отказ в обслуживании или проведении операции.

В пресс-службе ЦБ газете сообщили, что изучат данные предложения.



Эксперты отмечают, что, несмотря на благие намерения, данные предложения могут принести скорее отрицательный эффект. В первую очередь из-за того, что «пропуск» банками сомнительных сумм, пусть и небольших, противоречит 115-ФЗ. Банкиры уверены, что даже если подобный подход будет реализован, это в разы увеличит тарифы на обслуживание клиентов.

При этом предпосылки для роста тарифов для клиентов, которых банки подозревают в сомнительной деятельности, уже есть. В настоящее время тарифы для сомнительных клиентов банка составляют от 10% до 25% суммы трансакции, а ЦБ препятствовать росту комиссий не намерен. Как сообщили изданию в пресс-службе Банка России, при возникновении у банка подозрений, что действительной целью клиента, в том числе при расторжении соответствующего договора, является проведение сомнительной операции, такая кредитная организация вправе использовать любой доступный ей на законных основаниях инструментарий, направленный на противодействие проведению сомнительных операций. В том числе устанавливать повышенную комиссию («заградительный» тариф) за проведение подобной операции, заявили в ЦБ.

По словам участников рынка, уже сейчас есть кредитные организации, применяющие тарифы не как заградительный механизм, а как средство извлечения дохода.