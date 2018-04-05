Прямое вмешательство государства в те или иные рынки является одним из факторов нарушения конкуренции, а в прошлом году госдоля в экономике РФ увеличилась и приблизилась к 50%. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на Госсовете по развитию конкуренции, передает «Прайм».



«Я бы отметил вопрос роста общей доли государства в экономике, в том числе за счет крупных компаний, которые расширяют сферы своей деятельности. В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства в экономике у нас опять выросла и вплотную приблизилась к отметке в 50%», — заявил министр.

Орешкин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%. «Очевидно, что без значительного снижения уровня государства этой доли достичь будет просто невозможно», — указал он.